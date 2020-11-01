CANLI | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam edecek. Üst sıralarda yer edinmek için galibiyete ihtiyacı bulunan Beşiktaş, kendisinin 1 puan üstünde yer alan Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.
Beşiktaş 11'i: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay
Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.
Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, karşılaşmada görev alamayacak.
İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.
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