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CANLI | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı, toparlanmak için çaba gösteren Siyah Beyazlılar için önem arz ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun yönettiği Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan için ter dökecek. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam edecek. Üst sıralarda yer edinmek için galibiyete ihtiyacı bulunan Beşiktaş, kendisinin 1 puan üstünde yer alan Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş 11'i: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

EVİNDE HENÜZ KAZANAMADI

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.

DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.

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