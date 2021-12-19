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Canlı beyin pili ameliyatı kursunu gözlerini ayırmadan izlediler! Türkiye'de ilk kez gerçekleşti!

19.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı beyin pili ameliyatı kursu, Türkiye'de ilk gerçekleşmesine neden oldu. Türkiye’de beyin pili ameliyatının ilk kez kurs olarak verildiğini anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, amacın, doktor ve cerrahların bu alanda bilgi birikimini artırmak olduğunu söyledi. Yabancı ülkeden doktorların da katılım sağladığı kursta 67 yaşındaki Dudu Çetin'in beyni açılarak beyin pili yerleştirildi. Ameliyat, hasta uyutulmadan gerçekleştirildi.

Beyin pili ameliyatını aslında Türkiye’de yıllardır gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Atilla Yılmaz, bu ameliyatta faklı olan tarafın, ilk defa canlı olarak yayınlanması olduğunu söyledi. Beyin cerrahı ve nörologların kursa katıldığını ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, “Onların bilgi birikimini artırmak adına buradayız. Bu kursla ameliyatın başlangıcından sonuna kadar tüm detayları canlı şekilde gösteriyoruz. Ayrıca Türkiye'de bir ilk beyin pili ameliyatı canlı cerrahi kursu olma özelliğini taşıyor. Doğu Avrupa'dan, Suudi Arabistan'dan ve Türki Cumhuriyetlerden birçok nörolog, şu anda çevrim içi şekilde ameliyatı izliyor” açıklamasını yaptı.

“ULUSLARARASI OLMASI, EĞİTİMİMİZİN ÇOK İYİ OLDUĞUNA KANITTIR”

Tıp fakültesinde üçüncü sınıf öğrencisi olan Denizhan Özhan, kursa kendini geliştirebilmek adına katıldığını söyledi. Kursun başlangıcında toplantı yapılıp ön bilgiler verildiğini, ardından ise ameliyatın başladığını ifade eden Özhan, “Burada bol bol not aldım. Bu kursun gerek eğitimimde gerekse gelecekte bana büyük artıları olacağını düşünüyorum. Umarım ülkemizde bu tür faaliyetler artar. Ayrıca bu organizasyonda uluslararası erişimin olması başta ülkemizin prestiji olmak üzere tıbbımızın ve tıbbi eğitimimizin ne kadar iyi olduğunun kanıtıdır” dedi.

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İLK DEFA BÖYLE KURSA KATILDIM

Kursa Sakarya’dan katılan Doç. Dr. Yeşim Güzelaras ise uzun zamandır Parkinson ve hareket bozukluklarıyla ilgilendiğini belirtti. Buna dair eğitimler aldığına da değinen Doç. Dr. Güzelaras, “Bu kurs gerçekten çok güzel ve özel. Önce Parkinson hastalığıyla ilgili nöroloji hocalarımız tarafından genel olarak bilgilendirildik. Daha sonra da bir hastaya pil takma aşamasına gelene kadar ki ön hazırlıkları öğrendik. Bu da benim için çok farklı bir deneyim oldu. Ben de ilk kez böyle bir kursa katıldım ve gerçekten çok faydalı bilgiler öğrendim” diye konuştu.

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“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Türkiye’de Parkinson görülme oranının yüksek olduğuna da değinen Doç. Dr. Güzelaras, “Parkinson tedavisinde, Avrupa'daki birçok ülkenin ilerisindeyiz. Özellikle ileri evre tedavilerinde... Birçok ülkeden hekim arkadaşımız, eğitim almak için buraya geliyor. Burada eğitim alıp kendi ülkelerinde bu yöntemleri uyguluyorlar. Bu yüzden de çok şanslıyız” şeklinde konuştu.

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DHA

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