Canlı Bomba Saldırısı Hazırlığındaki IŞİD’li Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki IŞİD’li bir teröristin Şanlıurfa’da yakalandığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir flash bellekte yapılan incelemede, DAEŞ terör örgütüne ait çok sayıda dokümanın tespit edildiği” kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmayla “örgütsel dokümanların çözüldüğü ve operasyonun başlatıldığı” belirtildi.

Açıklamada, "’Ebi Enes El Kahtani’ kod adlı Beşşar el Mızhen isimli şüpheli Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu” denildi.

Teröristin, "DAEŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak canlı bomba eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Türkiye'de canlı bomba, 'yalnız kurt' faaliyetlerinde bulunacağı" belirlendi.

Beşşar el Mızhen’in, bu yıl canlı bomba saldırısı hazırlığı yaparken yakalanan onuncu terörist olduğu belirtildi.

