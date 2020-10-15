Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Aydın'ın Nazilli ilçesi Bereketli Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Rifat Özcan, 20 Ekim 2020'de evine dönmedi. Bunun üzerine oğlu Aydın Özcan (48), yakınları ve mahalle sakinleriyle çevreyi aradı ancak yaşlı adamı bulamadı. Rifat Özcan'ın motosikleti, asker arkadaşı olan ve arazi sınırı nedeniyle husumetli olduğu Kazım Tekeli'ye ait Çubuklu mevkisindeki bitişikteki mısır tarlasında bulundu. Ayrıca tarlada normalin dışında bir tümsek fark edildi. Şüphelenen Aydın Özcan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tümsek olan bölgeyi kazdığında, başında darbe izi bulunan Rifat Özcan'ın cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede bir küreğe el konuldu. Özcan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım Tekeli ile Rifat Özcan'ın tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana husumetli oldukları belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Tekeli, tutuklandı. Yapılan otopside Rifat Özcan'ın canlı olarak gömüldüğü ve saatlerce toprak altında kaldığı, ciğerlerinde biriken topraktan anlaşıldı. Tutuklanan Kazım Tekeli, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle yargılanmaya başladı. Dava sonuçlanırken Kazım Tekeli, 'müebbet' hapis cezası aldı. Ancak Rifat Özcan'ın 2 çocuk annesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. kızı Hatice Özkayran (44) ile evli ve 2 çocuk babası oğlu veteriner Aydın Özcan (48), karardan memnun olmadı. Oğlu ve kızı, avukatları Cem Demirtaş'la konuyu üst mahkemeye taşıdı. Avukat Demirtaş, cinayette birden fazla kişinin yer aldığını, dava sürecinde güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarının yeterince incelenmediğini belirterek davanın tekrar görülmesini istedi. Ancak İstinaf Mahkemesi, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Avukat Demirtaş, kararı Yargıtay'a götürdü.

'YARGILAMADA GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLMEDİ' Davayla ilgili konuşan Avukat Cem Demirtaş, "Burada yaşanan 13 saat boyunca toprak altında can çekişerek, hayatını kaybetmiş 70 yaşındaki bir insanımız. Bu davada gösterilmesi gereken bir hassasiyet olmalı. Bizim beklediğimiz bu. Maalesef cinayetin en başından itibaren önce soruşturmayla görevli kişiler daha sonra yargılamayla görevli kişiler bu hassasiyeti göstermedi. İlginçtir, soruşturma aşamasında normalde terör suçlarında gördüğümüz gizlilik kararı veriliyor. Bu alışılmış bir durum değil. Sonrasında dosya Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'ne intikal etti. Mahkeme yargılamanın ardından vahşice işlenmiş bir suç olmasına rağmen sanki sıradan bir cinayetmiş gibi rahmetliyi öldüren kişiye ceza veriyor" dedi. '70 YAŞINDAKİ BİRİNİN TEK BAŞINA YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL' Cinayetin vahşice ve organize işlendiğini söyleyen Avukat Demirtaş, güvenlik kamerası kayıtlarına göre hükümlü Aydın Özcan'ın 15 dakika içinde köy merkezinden cinayetin işlendiği yere gidip, döndüğünü belirtip, tek kişinin bu kadar kısa bir sürede cinayeti işleyemeyeceğini öne sürerek şunları söyledi: