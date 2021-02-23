Canlı canlı kertenkele yiyip, yılan kanı içiyorlar!

Tayland ordusu bir sonraki olası pandemiye hazırlanmak için tatbikat şartlarını zorlaştırdı.

İlginç tatbikat kapsamında askerler çiğ çiğ kertenkele yiyor. Öte yandan askerler yılan kanı içiyor.

Tayland'da düzenlenen 'Kobra Gold' isimli askeri tatbikat türevlerinin en geniş kapsamlısı olarak biliniyor ve her yıl düzenleniyor.

İlk kez 1982 yılında düzenlenen tatbikatta askerler çıplak elle tavukları öldürmüştü. Askerler kertenkele. akrep ve tarantula yemişti. Hayvan hakları derneği PETA ise olaya yıllardır tepki gösteriyor.



