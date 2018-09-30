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CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe, Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayacak maç öncesi iki takımın da parolası, sahadan 3 puanla ayrılmak. İşte Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş derbisinde sahadan 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, hafta içi hoca değişikliği yaşayan Çaykur Rizespor karşısında 3 puan hedefliyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor...

ÇAYKUR RİZESPOR - FENEBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio, Ali, Musa, Umar, Mehmet, Orhan, Vedat Muriqi

Fenerbahçe: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Benzia, Aatif, Ayew, Slimani

ARALARINDAKİ 40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırken, 24 kez ise Fenerbahçe galibiyet sevinci yaşadı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a karşı en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda 6-0’lık ve 1988-89 sezonunda 5-0’lık galibiyetlerle aldı.

DEPLASMANDA GOL BULAMIYOR

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon oynadığı son 4 deplasman maçında 18 gol atarken, bu sezon ise 3 deplasman maçında sadece 1 gol buldu. Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarını 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sadece Konyaspor’u 1-0 yenmiş ve tek golünü de bu maçta kaydetmişti.

2 YABANCI SAHADA OLMAYACAK

Fenerbahçe’de yabancı kontenjanından dolayı 2 yabancı isim kadroda olmayacak. Sakatlığı süren Martin Skrtel, Rizespor maçında forma giyemeyecek. Yabancı kontenjanına takılacak diğer ismin kim olacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz haftalarda Skrtel kadrodayken, Dirar ve Soldado arkadaşlarından ayrı kalan futbolcular olmuştu.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’nin Rizespor ile oynayacağı maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Tolga Ciğerci ve Martin Skrtel’in sakatlıkları sürüyor.

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Fenerbahçe Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

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