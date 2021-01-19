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Canlı dersleri takip eden öğrenci sayısı 8 günde 9 bine ulaştı

19.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB TV) Youtube kanalında yayınlanan canlı dersleri takip eden öğrenci sayısı 8 günde 9 bine ulaştı.Milli Eğitim Bakanlığı verilerine 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak LGS’ye Türkiye genelinde 1 milyon 400 bin, Samsun’da ise 18 bin 314 öğrenci girecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB TV) Youtube kanalında yayınlanan canlı dersleri takip eden öğrenci sayısı 8 günde 9 bine ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak LGS’ye Türkiye genelinde 1 milyon 400 bin, Samsun’da ise 18 bin 314 öğrenci girecek. Pandemi süreci sebebiyle evlerinden çıkamayan öğrenciler sınava uzaktan eğitimle hazırlanıyor. Öğrencilerin takviye bilgi ihtiyacı sebebiyle Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi’ni başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, online derslerle öğrencilerinin konu tekrarı ve soru eksikliklerini gidermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin youtube kanalı SBB TV’de hafta içi her gün Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri konuları işleniyor. 16 hafta sürecek derslerde belediye, LGS adayı 8. sınıf öğrencilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 12 özel eğitim kurumundan gönüllü 24 öğretmenle buluşturuyor. Ücretsiz derslere olan ilgi ise her geçen gün giderek artıyor. 11 Ocak’ta başlayan özel ders formatındaki online dersleri izleyen öğrenci sayısı 8 günde 9 bine ulaştı. Buna göre LGS adaylarının yüzde 50’si sınava SBB TV takviye derslerini takip ederek hazırlanıyor.

“Proje başarıya ulaştı”
Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi’nin amacına kısa sürede ulaştığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrenciler ve veliler adına bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Geleceğin teminatı öğrencilerin en iyi eğitimi almalarını istediklerini vurgulayan Başkan Demir, gösterilen ilginin daha da artacağına inandığını kaydetti.

“9 bin öğrenci takip ediyor”
Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi’nin tüm kademedeki öğrencileri de kapsar hale getirilmesi ve Türkiye geneline yayılması için çalışmalar başlatacaklarını açıklayan Başkan Mustafa Demir, “Online canlı derslerimizi, her gün 9 bin öğrencimiz takip etmektedir. İzlenme ve video tıklanmada bu rakama ulaşmak eğitim anlamında sevincimizdir. Dolayısıyla projemiz, 8 günde başarıya ulaşmıştır. Bu şekilde Samsun’un en uzak ilçesindeki öğrencilerimize özel ders aldırmış oluyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla öğrencimiz istifade edecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Ödüllendiriyoruz”
Sınava 5 ay kaldığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Öğrencilerimiz, pandemi süreci kısıtlamalarından dolayı maalesef evlerine kapanmış durumda. LGS’ ye en iyi şekilde hazırlanmak için de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tüm öğrencilerimize hayatlarının ilk sınavı için kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Lakin onların eğitim mücadeleleri için bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hem eksikliklerini görmelerini sağlayıp tamamlamalarına yardımcı olmak ve öğrendiklerini pekiştirmek için ücretsiz online canlı ders vermeyi ön gördük. Dersleri takip etmeleri karşılığında onları ödüllendirmek için de ders sırasında verdiğimiz şifreleri birleştirip çözen öğrencilerimize teşvik amaçlı hediyeler takdim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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