CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalar yapıyor... İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ: "Dün gece oyun oynanırken, kural değişti. TFF'nin bir açıklaması var. Demek ki kurallar oyun oynanırken değişiyormuş. Bu toplantıyı yapmama kararı aldık ama arkadaşlar yoğun ilgi nedeniyle bu basın toplantısını 'Yapalım' dediler. Bir video hazırladık. Sezon başından beri, son dönemlerde yaşadığımız her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya serecek." "WHATSAPP ÜSTÜNDEN KARAR ALINACAKTI" "Hepinizin bildiği pozisyonlar bunlar ama bütünüyle baktığınızda başka bir resim çıkıyor ortaya. 4. hafta Alanyaspor maçıyla başladı, sizinle paylaştığımız pozisyonlar bize göre yoruma açık olmayan pozisyonlar. 2 kusurlu gol yedik, kural hatası için başvurduk. Bizi üzen bunun ele alınma şekliydi. Başvuru yapılmadan kural hatası yoktur açıklaması yapıldı. Az kalsın WhatsApp üstünden karar alınacaktı. IFAB kararı okunmadı. "1 HAFTA SONRA BİZ YAPINCA TEKRAR EDİLDİ" "Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen, bize gelince verilmeyen Jailson'la aynı şekilde olan bir el var. Kayserispor maçında 3 penaltımız verilmedi. Tüm Türkiye'nin tartıştığı bir maç olmasına rağmen ertesi hafta maç aldı Arda Kardeşler. Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltının tekrar edilmesi gerekirdi, 1 hafta sonra biz yapınca tekrar edildi ama bu doğru karardı."

"NE FENERASYON KALMIŞTI, NE ZORLU..." "4 dakika 17 saniye Göztepe maçında bizim golümüz hakkında istişare edildi. Ne edildi bilmiyorum. Aut atışına korner verildi, döndü gol oldu. Bir derbi deplasmanında yanlış bir taç kararı verilmiş gol olunca ortalık yangın yeriydi. Trabzonspor maçında Max Kruse'nin hiçbir temasının olmamasına rağmen golümüzün verilmemesini de gördünüz. Bizim lehimize olsa ne Fenerasyon kalmıştı, ne Zorlu toplantısı, ne bir şey..." "14-15 PUANDAN BAHSEDİYORUZ" Burada 14-15 puandan bahsediyoruz. Bunun sadece yarısını saysanız, tablonun ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Tabii bunlar saha içinde yaşananlar, bunun bir de saha dışında yaşananları var. TFF, aldığı kararlarla sadece bizi zayıflatmakla kalmamış, tüm yarışın tamamını kökünden etkilemiştir. Sezon ilerledikçe etki daha da artacak, göreceksiniz. Teknolojik nimet iyi niyetle kullanılmadığı zaman bu nimet iyi bir sonuç vermiyor. "HAKEMLER CİN GİBİDİR" Kazandığımız 11 maçın 9'unda hakemler bir sonraki hafta maç alamamışlar. Bu dünyayı bilenler bilir, hakemler ne ister? Hakemler yeni ortamda bol bol maç yönetmek, para kazanmak ister. Hakemlere mesaj nasıl verilir? Her hafta açıklanan hakem hatalarıyla. Bu aslında ödül ve ceza sistemidir. Futbol camiasında şöyle denir, "Hakemler cin gibidir, atamalarına bakarlar ve mesajı alırlar. Bir takımı katlettikten sonra maç alırsa, mesajı da net şekilde alır."

"ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA CÜRETKAR TAVIRLAR" Kayserispor maçında müthiş kötü bir yönetim sergileyen Arda Kardeşler ve Turgay Kaan Numanoğlu ikilisi, bir sonraki hafta Göztepe-Malatya maçına atandılar. Bundan daha iyi mesaj veremezsiniz. Hakemler, söz konusu Fenerbahçe olunca takıntıkları son derece cüretkar tavırları, ürkütücü boyutta olan cüretkar tavırlarını nasıl yorumlayacağımızı, ölçeceğimizi size bırakıyorum. "BU CESARETİ NEREDEN BULUYORLAR" VAR protokolünü tamamen hiçe sayan uygulamalar... Hakemler bu cesareti nereden buluyor? Kime güveniyorlar. Kariyerlerini risk altına alacak şekilde kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar? Görüyorum ki teknolojiyi de doğru düzgün kullanmıyoruz. Kenara gidip bazı pozisyonları izlememeleri akıl alabilir gibi değil. "SORUYORUZ NEDEN? DOSYA SAĞLAM OLSUNMUŞ" Kayserispor maçında bir diyalog oluyor. Emre'ye ceza vermek için gazetelerde 'Şöyle dedi, böyle dedi' diye haberler çıkartılıyor. Mevzuata göre o olayla ilgili ceza verilemez. Ancak hakemden ek rapor isteniyor. Soruyoruz neden? Dosya sağlam olsunmuş... Sen ceza veremeyeceğin olaya neden rapor istiyorsun? Çünkü hakemlere mesaj veriliyor. Vedat Muriqi'in sevki de meydan okumadır, zorlamayla yapılan hamledir.

"TRANSFER YAPMASI SAKINCALI TAKIM F.BAHÇE" Harcama limitleri konusunda çok uğraştık. Çok ihtiyacımız olan transferleri yapmamızın önü kesildi, engellendi. Yerel Finansal Fair-Play konu 2+2=4 değil. Birçok subjektif konu var. Transferin son iki gününe kadar eksi harcama limitinde tutulduk. Tam sınırda tutulduk. Sadık Çiftpınar kardeşime teşekkür ederim, bu seneki maaşında fedakarlık yaptı ve Simon Falette'nin lisansını çıkardık. Başka takımlara da son iki gün çıktı ama onlar bunun çıkacağını biliyordu, biz bilmiyorduk. Koskoca Süper Lig'de pek çok takım transfer yaptı, pek çok takımın finansal durumları ortadayken onlar transfer yaptı ama tek transfer yapması sakıncalı takım Fenerbahçe oldu. "ALİ KOÇ, YANAL, OYUNCULAR NASIL YORUMLAMALI?" Sezon başından beri Fenerbahçe'nin golünü nasıl vermeyiz, nasıl transfer yaptırmayız, futbolcularına nasıl ceza veririz, maçı yöneten hakemlere nasıl mesaj veririz gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Kamuoyu da bize karşı yapılanlar hakkında yorum yapmaktadır. Peki Ali Koç, Ersun Yanal, kaptanlar, oyuncular, yabancı oyuncular, Yönetim Kurulu bunları nasıl yorumlamalı?

"BU HAFTA BAKALIM MENÜDE NE VAR?" 'Bunlar basit hatası' diyebilirsiniz. Bunu diyecekler. Resmin bütününe baktığınızda, basit hata, futbolun doğal akışı ile bunlar açıklanamaz. Sadece hakem hataları değil, diğer şeylere de bakmalısınız. Hakem hataları bir standardı geçmiştir. En çok Fenerbahçe'nin canı yandı ama sıkıntı yaşayan sadece biz değiliz. Futbol dışı ve futbolcu içi unsurlarda birçok kulüp bizim olduğumuz noktaya gelecek. Şikayet edenlerin sayısı artacak. Bu gidişatın değişmesini beklerken, her hafta yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu hafta bakalım menüde ne var? İnşallah bir şey yoktur! "GÖRÜLMEMİŞ BİR FUTBOL MÜHENDİSLİĞİ" "Türk futbolu bugüne kadar görülmemiş bir futbol mühendisliği ile karşı karşıyadır. VAR odasından haberlerin medyaya işlenmesine kadar organize mühendislik! Buna fikstürü de ekleyebilirsiniz. 4-5 hafta geçti, sezonun geri kalan fikstürü belirlenmedi. Neden fikstür 25. haftaya kadar belli? Bunu bir inceleyin, zahmet edip bakarsanız iyi olur." "ADİL BİR REKABET ORTAMI VAR MI?" "Türk futbolunda adil bir rekabet ortamı var diyebilir miyiz? Dün de bugün de. Bu eksiklik herkesin en büyük eksikliği durumuna gelmelidir. Masa başı olaylara çok fazla vakit harcıyoruz ama yapısal sorunlara bu kadar vakit harcamıyoruz.