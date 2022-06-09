CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı oynanıyor.
2. PERİYOT
FENERBAHÇE BEKO: 36
ANADOLU EFES: 20
Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, TivibuSpor 2 ve TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanıyor.
İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçmişti.
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i 3-2 geçerek finale yükseldi.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:
20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
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