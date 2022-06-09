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CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

09.06.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, ikinci maçta Anadolu Efes'i ağırlıyor. Karşılaşmadan canlı skor takibi yapıyoruz...

CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı oynanıyor.

CANLI SKOR;

2. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO: 36

ANADOLU EFES: 20

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, TivibuSpor 2 ve TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanıyor.

İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçmişti.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN FİNAL YOLU

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

ANADOLU EFES'İN FİNAL YOLU

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Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i 3-2 geçerek finale yükseldi.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

  1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

  1. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

  1. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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