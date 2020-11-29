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CANLI | Fenerbahçe-Beşiktaş

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

Bu sezon ilk kez 21 takımla mücadele edilen Süper Lig'in 10. haftası, dev derbi heyecanına sahne oluyor. Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. İki ezeli rakip bugüne kadar toplamda 351 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 125 galibiyet aldı. 93 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

CANLI ANLATIM

1' Dev derbi başladı.

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11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe’nin 11’i: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş’ın 11'i:Utku, Rıdvan, Montero, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Test sonucu negatife dönen Enner Valencia ise henüz Türkiye'ye dönmüş değil.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta ise kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de derbi maçta görev alamayacak.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 351 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 96 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

GOLCÜLER

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.

Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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Hani Caner nerde?
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