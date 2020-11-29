CANLI | Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

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1' Dev derbi başladı.

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11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe’nin 11’i: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş’ın 11'i:Utku, Rıdvan, Montero, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Test sonucu negatife dönen Enner Valencia ise henüz Türkiye'ye dönmüş değil.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta ise kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de derbi maçta görev alamayacak.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 351 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.