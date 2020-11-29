CANLI | Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.
1' Dev derbi başladı.
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Fenerbahçe’nin 11’i: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse
Beşiktaş’ın 11'i:Utku, Rıdvan, Montero, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Test sonucu negatife dönen Enner Valencia ise henüz Türkiye'ye dönmüş değil.
Beşiktaş'ta ise kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de derbi maçta görev alamayacak.
İki rakip arasında geride kalan 351 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.
İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 96 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.
Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.
Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.
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