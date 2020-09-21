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CANLI | Fenerbahçe-Hatayspor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla evindeki ilk resmi maçına taraftarlarından yoksun olarak çıkan Fenerbahçe, ilk haftanın sürpriz takımı Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Fenerbahçe-Hatayspor

TFF 1.Lig'den lider olarak çıkan ve Süper Lig'de çıktığı ilk mücadelede Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor, Fenerbahçe karşısına da 3 puan parolasıyla çıkıyor.Fenerbahçe Hatayspor maçı her iki takım için de büyük önem arz ediyor. Ligin ilk haftasına galibiyetle başlayan her iki takım, ikinci haftayı da 3 puanla tamamlayarak Süper Lig'de avantajlı konumda yer almak istiyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM

Canlı anlatım, maç başlayınca bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor'un ilk 11'i: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.

BİLGİ: Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, MAÇIN HAKEMİ KİM?

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Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÖMER ERDOĞAN: "İNŞALLAH ORADAN DA YİNE GÜZEL BİR MÜCADELEYLE İYİ BİR SKORLA HATAY'IMIZA DÖNERİZ."

Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda.

Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."

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