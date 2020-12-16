CANLI | Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, sahasında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak turda sarı lacivertlilerde tek hedef son 16'ya kalmak.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 21.00'de bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

Karacabey Belediyespor: Belli değil

DİPNOT

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.