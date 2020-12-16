CANLI | Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, sahasında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak turda sarı lacivertlilerde tek hedef son 16'ya kalmak.
Maçın canlı anlatımı saat 21.00'de bu sayfada olacak.
Fenerbahçe: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam
Karacabey Belediyespor: Belli değil
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.
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