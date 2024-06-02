SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. CANLI | Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho imzayı attı! "Ben artık size aitim"

CANLI | Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho imzayı attı! "Ben artık size aitim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.06.2024 18:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenleniyor. Binlerce taraftarın katıldığı törende büyük bir coşku yaşanıyor. İşte detaylar...

CANLI | Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho imzayı attı! "Ben artık size aitim"

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenleniyor. Taraftara açık olan tören saat 19.00'da başladı.

İMZALAR ATILDI

Screenshot_10

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho resmi imzayı attı.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"SEVGİYİ DERİNDEN HİSSETTİM"

Screenshot_8

"Tünaydın. Sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden"

"ARTIK SİZE AİTİM"

Screenshot_9

"Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"

"SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HAYALLERİM"

Screenshot_4

"Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. "Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim"

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Bugün, kulübümüz adına çok önemli, kıymetli bir adım atıyorum inşallah, Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik Direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına bu eşsizliğe, bu tarifsiz büyüklüğe hoş geldin diyorum.

"GELMEDEN OLAĞANÜSTÜ TANITIMIMIZI YAPTI"

Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü en iyi 5 hocadan bir tanesi şu an huzurlarınızda. Fenerbahçe'nin geleceği ve şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin diyorum. Bugün attığımız bu imza Fenerbahçe'ye taşımak isteyeceğimiz noktanın göstergesidir. Sadece dün gece Londra'da Şampiyonlar Ligi finalinde verdiği cevaplarla memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Screenshot_1

Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho'nun imza töreni için tribünleri doldurdu.

BOĞAZ'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Screenshot_2

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul Boğazı'ndan bir fotoğraf paylaştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mertens'in ev almaya parası yetmedi!Mertens'in ev almaya parası yetmedi!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine ültimatom!Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine ültimatom!
Mourinho'nun helikopteri rotasını stadyuma kırdı!Mourinho'nun helikopteri rotasını stadyuma kırdı!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Ali Koç son dakika fenerbahçe imza mourinho
En Çok Okunan Haberler
Seçim heyecanı sürüyor! 3 ilçe ve 4 beldede oylar yeniden sayıldı

Seçim heyecanı sürüyor! 3 ilçe ve 4 beldede oylar yeniden sayıldı

Jose Mourinho imzayı atıyor!

Jose Mourinho imzayı atıyor!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine ültimatom!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine ültimatom!

Jose Mourinho'yu karşılamaya Galatasaray taraftarı da geldi!

Jose Mourinho'yu karşılamaya Galatasaray taraftarı da geldi!

Mertens'in ev almaya parası yetmedi!

Mertens'in ev almaya parası yetmedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.