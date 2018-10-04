CANLI | Fenerbahçe - Spartak Trnava

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19:55'te başlayacak olan Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında sarı-lacivertliler, kötü gidişata dur demek istiyor. İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının tüm ayrıntıları...

İşte sahaya çıkacak 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos

UEFA Avrupa Ligi'nde 56. maç

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.