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CANLI | Fenerbahçe - Spartak Trnava

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçıyla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. maçına çıkıyor. Kötü bir dönemden geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında 3 puan alıp, kötü gidişata dur demek istiyor. Saat 19:55'te başlayacak olan Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında, sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının 11'leri...

CANLI | Fenerbahçe - Spartak Trnava

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19:55'te başlayacak olan Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında sarı-lacivertliler, kötü gidişata dur demek istiyor. İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının tüm ayrıntıları...

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İşte sahaya çıkacak 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos

UEFA Avrupa Ligi'nde 56. maç

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe spartak trnava UEFA Avrupa Ligi

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