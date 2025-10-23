CANLI | Fenerbahçe - Stuttgart maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23.12.2025

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe bu akşam evinde Stuttgart’ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi tüm takım bir galibiyet alarak rahatlamak isterken, teknik direktör Tedesco’nun maçın ilk 11’ini kafasında kurduğu iddia edildi. Peki Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Maça dair tüm bilgiler, sakat ve cezalılar ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…