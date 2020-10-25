CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig’te şampiyonluk yolundaki takımların mücadelesi tam gaz devam ediyor. 6. haftada Fenerbahçe sahası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde rakibi Trabzonspor’u ağırlıyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük geldi ve dev maç başladı!
2' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.
5' Trabzonspor'da Marlon'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.
8' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
11' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.
13' Şu ana dek Fenerbahçe'nin %57'lik topla oynama üstünlüğü var.
15' Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
16' Trabzonspor'da Kamil Ahmet'in ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta.
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Benik Afobe
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, maçlarda statlarda bulunan loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alınması kararı sonrası Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk seyircili karşılaşmasına Trabzon karşısında çıkacak. Ülker Stadı’ndaki yaklaşık 1200 civarında loca kapasitesi bulunuyor. Kapasiteye bağlı olarak tümbiletlerin satıldığı ve Sarı-Lacivertliler’e bu şekilde localardan destek verileceği bildirildi.
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