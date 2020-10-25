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CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 17:56 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. haftası derbi heyecanına sahne olmaya hazırlanıyor. Kadıköy’de gerçekleşecek mücadele için nefesler tutuldu. Fenerbahçe yükselen performansını devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise bir an önce toparlanıp eski günlerine dönmeyi umuyor. Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig’te şampiyonluk yolundaki takımların mücadelesi tam gaz devam ediyor. 6. haftada Fenerbahçe sahası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde rakibi Trabzonspor’u ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmada ilk düdük geldi ve dev maç başladı!

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN!

2' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Trabzonspor'da Marlon'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

İNANILMAZ KAÇTI!

8' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

11' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

13' Şu ana dek Fenerbahçe'nin %57'lik topla oynama üstünlüğü var.

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE!

15' Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

16' Trabzonspor'da Kamil Ahmet'in ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Benik Afobe

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SERDAR AZİZ YOK

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.

SON 31 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

LOCALARIN TAMAMI DOLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, maçlarda statlarda bulunan loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alınması kararı sonrası Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk seyircili karşılaşmasına Trabzon karşısında çıkacak. Ülker Stadı’ndaki yaklaşık 1200 civarında loca kapasitesi bulunuyor. Kapasiteye bağlı olarak tümbiletlerin satıldığı ve Sarı-Lacivertliler’e bu şekilde localardan destek verileceği bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
trabzon affetmez,Haydi Hamsiler gücü ????
şikebahçe yenilir eğer hakem adil yönetirse
Hamsi gücü ???? alır
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