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CANLI | Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu konuşuyor

17.02.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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CANLI | Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu konuşuyor

Fenerbahçe'nin İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisi sonrası oluşan gündeme dair kulüp televizyonunda değerlendirmelerde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisi sonrası oluşan gündeme dair kulüp televizyonunda değerlendirmelerde bulunuyor.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Biz derbiden sonra maç hakkında hiç konuşmadık. Hiçbir açıklama yapmadık. Hatta bu konuda taraftarlarımızdan da tepki aldık. Galatasaray ise derbiden sonra pazartesiden cumaya kadar her gün konuştu. Başkanları konuştu, yöneticileri konuştu, iletişimden sorumlu elemanları konuştu. Öncelikle bu açıklamaları muhatap alıp almamayı düşündük"

"Medyada maalesef çamur at, izi kalsın tutumunun yer aldığını gördük. Fenerbahçe'ye yönelik atılan tüm yalanları kanıtlamak için bu programı yapıyoruz. Ayrıca hakem hatalarıyla ilgili de konuşacağız."

"Gittiğimiz herhangi bir deplasman maçında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Spor Bakanlığı listeyi onaylar ve oradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderir. Kişileri alıp almama kararı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndedir. Bu kulüpleri bağlamaz."

"HEM YALAN SÖYLÜYORLAR, HEM BİLGİSİZLER"

"Hem yalan söylüyorlar, hem bilgisizler. Protokole alınanların yetkisi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde. Cahillik yaptıkları konu bu konudur. Orada bir yanlış varsa kulübe ait değildir. Ama Gençlik Spor İl Müdürlüğü de zan altında kalmasın müthiş ağırlamışlar."

"KANITLI GÖRÜNTÜLERLE TESCİLLENMİŞ BİR YALAN"

"Mustafa Cengiz'in orada bekletilme süresi 1 dakikadan daha az. Kimseyi almama gibi bir durum yok. Hiç kimsenin ismine bakılmadı, takır takır içeri girdiler. Galatasaray'ın söylediği ilk yalanı böyle somut görüntülerle görüyoruz. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan."

1907 AÇIKLAMASI

"1907 şifresini kulübümüzün kurucuları buldu. Hakikaten, galiba fazla sanata düşkünler ve film izliyorlar. Şifreyle stada alınma gibi bir durum bulunmuyor. Başkanlarının böyle bilgilendirilmesi, böyle yönlendirilmesi ciddi hata aslında. Mustafa Cengiz bunları kendisi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa onlar çok yanlış yapıyor. Hiçbir stada şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler."

"Türkiye'de hiçbir stadyuma şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Stadımızdaki protokol tribünü ile 1907 tribünü yan yanadır. Kim nereye geldiyse, oraya alınmıştır. HES kodundan kimliğine kadar her soru sorulmuştur."

YUSUF GÜNAY SÖZLERİNE ÇOK DİKKAT ETSİN"

"Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin. Çok yanlış yolda. Militan gibi kelimeler kullanmaya hakkı yok. Hem yalan söyleyeceksiniz bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor. Böyle kelimeleri kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini uyarıyoruz. Bunun altından kalkamaz."

"NEREDE BU 3 BİN KİŞİ"

"Fenerium tribününde localarda - protokolde toplam kaç kişi var. Kapasitesi 1265, kenarları zaten boş. Toplamda 250'ye yakın kişi var sadece. Maratonda da localar var. Alt ve üst localar var. Üst locaların önü zaten pankartla kapalı. Alt localarda da beyaz brandalar var. Kapalı localar. İnsan yok burada. Galatasaray yönetimine soruyorum, nerede bu 3 bin kişi? Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ki ben zannetmiyorum bu erdemi gösterebileceklerini."

"Yenilen kulüp olarak gidip Galatasaray'ı tebrik ettik medeni şekilde. Biz maçlardan sonra sonuç ne olursa olsun tezahürat yapmadık. Biz yönetici kimliklerimizle buradayız. Taraftar gibi davranırsak konu çok farklı yerlere gider."

"Galatasaray yöneticilerinin yönetici olduklarını unutup holigan gibi çileden çıkmış gibi nasıl davrandıklarını göstereceğiz. Edepsizliği, seviyesizliği kamuoyu görecek. Hiçbir rakibimiz Kadıköy'de böyle bir tavır sergilemedi. Görüntülerde Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. 2.5-3 senelik yöneticilik kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bu seviyesizlik olunca, biz gittik uyarımızı yaptık ve içeriye gittiler."

"Fenerbahçe Başkanını küfür etmiş duruma düşürmeye çalışıyorlar. Burada Mustafa Cengiz çok ciddi yanlış yolda. Bu yol yol değildir. Bu yalanı da şiddetle kınıyoruz. Bunlar yapanın yanına kar kalmasın."

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