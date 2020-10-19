CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

Süper Lig'e iyi başlasa da milli ara öncesinde düşüşe geçen Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde 10 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor.
Maçın canlı anlatımı saat 20.00'de bu sayfada olacak.
Galatasaray'ın 11'i: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao
Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'daki bu karşılaşmayla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.
Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3’ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Faslı oyuncu Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.
Max Kruse skandalı! Almanya onu konuşmaya devam ediyor...
Galatasaray'a Hakan'dan haber var!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
İşte Sergen Yalçın'ın yeni planı: Larin ve Aboubakar
Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray mesajı
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
'Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim'
Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi
Juventus, Crotone ile berabere kaldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum