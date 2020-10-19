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CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 19:03 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Sezona iyi başlayan ancak sonrasıda düşüş yaşayan Galatasaray, son 3 resmi maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi gördü. 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor'un ise bu maç öncesinde 10 puanı bulunuyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

Süper Lig'e iyi başlasa da milli ara öncesinde düşüşe geçen Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde 10 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20.00'de bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın 11'i: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao

Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro

LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

9. RANDEVU!

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'daki bu karşılaşmayla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.

BEŞ GOLÜN ÜÇÜ FALCAO'DAN

Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3’ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Faslı oyuncu Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.

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