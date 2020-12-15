CANLI | Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 21.00'de bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray 11'i: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

Darıca Gençlerbirliği 11'i: Gürhan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi

NASIL GELDİ?

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği, önce Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Zonguldak Kömürspor'u geçen sarıyeşilli ekip, 4. turda ise TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

DİPNOT

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.