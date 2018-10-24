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G.Saray - Schalke 04 (CANLI ANLATIM)

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.10.2018 21:12 | Son Güncelleme

Galatasaray - Schalke 04 maçıyla sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçına çıkıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Schalke 04 mücadelesinde Galatasaray, önemli eksikleri olmasına karşın 3 puan arıyor. Saat 22:00'daki Galatasaray - Schalke 04 maçında sahaya çıkacak 11'ler belli olurken, Galatasaray - Schalke 04 maçına dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı haberimizde olacak...

G.Saray - Schalke 04 (CANLI ANLATIM)

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Alman ekibi Schalke 04'ü konuk ediyor. Saat 22:00'da başlayan Galatasaray - Schalke 04 maçında Galatasaray, iç sahadaki etkili performasını sürdürüp 3 puan almayı hedefliyor.

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Galatasaray - Schalke 04 maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Galatasaray - Schalke 04 maçı, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İşte Galatasaray - Schalke 04 maçının tüm ayrıntıları ve maçın canlı anlatımı...

GALATASARAY - SCHALKE 04 MAÇININ 11'LERİ;

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

Schalke 04: Nübel, Nastasic, Sane, Mendyl, Stambouli, Rudy, Suat Serdar, Caligiuri, Konoplyanka, Embolo, Uth

GALATASARAY İKİLİ REKABETTE ÜSTÜN

Galatasaray ile Schalke, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce sadece bir kez eşleşti. 2012/13 sezonu son 16 turundaki eşleşmeyi, iç sahada 1-1 ve deplasmanda 3-2'lik skorlarla rakibini turnuva dışında bırakan Galatasaray kazanmıştı. Galatasaray, Kasım 1992'deki 1-0'lık Eintracht Frankfurt galibiyetinden bu yana Avrupa kupalarında iç sahada Alman takımlarını yenemiyor.

Schalke'nin Galatasaray karşısında Mart 2013'te evinde aldığı 3-2'lik yenilgi, Alman ekibinin Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında elde ettiği tek iç saha yenilgisi olma özelliğini taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta yenilmeyen Galatasaray (2G 1B), buna karşılık bu turnuvada evinde Aralık 2013'ten bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

Schalke, Avrupa kupalarında grup aşamasında oynadığı son 15 maçın sadece birini kaybetti. Schalke, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç deplasman maçını da kazandı; bu, onların bu turnuvadaki en iyi deplasman galibiyeti serisi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi ancak bu gole kapama, sarı kırmızılıların iç sahada oynadığı son maçta geldi. Schalke'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dokuz golün sekizi deplasmanda geldi; buna son maçlarında Weston McKennie'nin Lokomotiv Moskova'ya attığı gol de dahil.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçında da gol atmayı başardı. İnan, bu seriden önce forma giydiği 12 iç saha maçında gol atamamıştı. Schalke'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 24 golün 19'u ve son dört golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi.

GALATASARAY AVRUPA'DA 100. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa'daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 273 müsabakada 99 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 71 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında saat 22.00’de Almanya’nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 3 puanla 3 sırada yer alırken, Schalke ise 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

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