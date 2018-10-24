G.Saray - Schalke 04 (CANLI ANLATIM)

Galatasaray ile Schalke, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce sadece bir kez eşleşti. 2012/13 sezonu son 16 turundaki eşleşmeyi, iç sahada 1-1 ve deplasmanda 3-2'lik skorlarla rakibini turnuva dışında bırakan Galatasaray kazanmıştı. Galatasaray, Kasım 1992'deki 1-0'lık Eintracht Frankfurt galibiyetinden bu yana Avrupa kupalarında iç sahada Alman takımlarını yenemiyor.

Schalke'nin Galatasaray karşısında Mart 2013'te evinde aldığı 3-2'lik yenilgi, Alman ekibinin Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında elde ettiği tek iç saha yenilgisi olma özelliğini taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta yenilmeyen Galatasaray (2G 1B), buna karşılık bu turnuvada evinde Aralık 2013'ten bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

Schalke, Avrupa kupalarında grup aşamasında oynadığı son 15 maçın sadece birini kaybetti. Schalke, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç deplasman maçını da kazandı; bu, onların bu turnuvadaki en iyi deplasman galibiyeti serisi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi ancak bu gole kapama, sarı kırmızılıların iç sahada oynadığı son maçta geldi. Schalke'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dokuz golün sekizi deplasmanda geldi; buna son maçlarında Weston McKennie'nin Lokomotiv Moskova'ya attığı gol de dahil.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçında da gol atmayı başardı. İnan, bu seriden önce forma giydiği 12 iç saha maçında gol atamamıştı. Schalke'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 24 golün 19'u ve son dört golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi.