CANLI | Gaziantep-Beşiktaş

"BEŞİKTAŞ MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Eski takımı Beşiktaş'a karşı evlerinde oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum. Takımımız da dört gözle bekliyor. Beşiktaş maçı oynayacağımız büyük maçlardan birisi. Beşiktaş gibi güçlü bir camia gelecek Antep'e. Her zamanki gibi onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Benim için duygusal bir maç. Çok sevdiğim bir camia. Beni bilen bilir 3 senem çok güzel geçti Beşiktaş'ta ve şampiyon olduk. Şimdi rakip olacağız. Takım olarak hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın son haftalarda bir düşüşü var gibiydi. Ancak son maçları gördük, Beşiktaş halen çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Fair-play açısından, maç zevki açısından güzel bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki 3 puanı almak istiyoruz bu maçta” şeklinde konuştu.

