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CANLI | Gaziantep-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.11.2020 19:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Gaziantep-Beşiktaş

Süper Lig'de yeni haftanın açılış karşılaşmasında bugün Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşıyor. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde son oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan 9. sırada bulunan Gaziantep FK mücadele edecek.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20.00'de bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir.

Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Eski takımı Beşiktaş'a karşı evlerinde oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum. Takımımız da dört gözle bekliyor. Beşiktaş maçı oynayacağımız büyük maçlardan birisi. Beşiktaş gibi güçlü bir camia gelecek Antep'e. Her zamanki gibi onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Benim için duygusal bir maç. Çok sevdiğim bir camia. Beni bilen bilir 3 senem çok güzel geçti Beşiktaş'ta ve şampiyon olduk. Şimdi rakip olacağız. Takım olarak hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın son haftalarda bir düşüşü var gibiydi. Ancak son maçları gördük, Beşiktaş halen çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Fair-play açısından, maç zevki açısından güzel bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki 3 puanı almak istiyoruz bu maçta” şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aferin Günay sana Beşiktaş 'ta n yediğin hernlokma helal olsu n.Başarılar dilerim
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