HABER

"Canlı gen bankası" bayram ziyaretçilerini ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

Bayramda çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinin gişelerinde kuyruk oluşturdu - Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Aydın: - "9 günlük bayram tatilinde 50 bin ziyaretçi bekliyorduk, bugün itibarıyla bunun yarısına ulaştık. Şu an 5 gişemiz çalışıyor, buna rağmen kuyruklar oluşuyor çünkü çok fazla ilgi var"

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilini çocuklarına ayıran aileler, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Bayram tatilinde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen aileler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini de bünyesinde barındırmasıyla "canlı gen bankası" olarak nitelendirilen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ni tercih etti.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü bölgede, yoğun ilgi nedeniyle gişelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tür ve hayvan sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olduklarını belirterek, 286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

İstanbul ve Kocaeli'nin tam ortasında bir lokasyona sahip oldukları için bu iki ilden de yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Aydın, "Yaz tatilinde olduğumuz için diğer birçok ilden gelenler var. İstanbul ve Kocaeli'ye akraba ziyaretine gelenler de yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Aydın, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi trafiğinin oldukça yükseldiğini aktararak, "9 günlük bayram tatilinde 50 bin ziyaretçi bekliyorduk, bugün itibarıyla bunun yarısına ulaştık. Şu an 5 gişemiz çalışıyor, buna rağmen kuyruklar oluşuyor çünkü çok fazla ilgi var." ifadelerini kullandı.

Parkta çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikler sayesinde çocuklar doğada canlı olarak göremeyeceği birçok hayvanı yakından görüp, beslenmesini izliyorlar ya da farklı bir davranışını gözlemleyebiliyorlar. En çok ilgi çeken hayvanlar maymunlar oluyor ama aslanlar, kaplanlar ve jaguarlar da minik ziyaretçilerimizin en çok bildiği hayvan olduğu için onlar da çok ilgi görüyor. Hava sıcak olduğu için bazı hayvanlar gölgeye çekilebiliyor. Onun için hareketlilik neredeyse insanlar oraya koşuyorlar. Zürafa, zebra ve deve kuşlarının bir arada yaşadığı Afrika bölgemiz de en çok ilgi gören bölümler arasında yer alıyor."

"Canlı gen bankası" bayram ziyaretçilerini ağırlıyor

- Bayramda çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinin gişelerinde kuyruk oluşturdu - Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Aydın: - "9 günlük bayram tatilinde 50 bin ziyaretçi bekliyorduk, bugün it

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

İlginizi Çekebilir

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.