Göztepe - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul’a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic’in durumuna maç saatinde karar verilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında önemli bir yere sahip olan Göztepe - Beşiktaş maçı, büyük heyecana sahne olacak. Göztepe - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

49. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24’ünü Beşiktaş, 8’ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş’ın, Göztepe’ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir’de 3-1, İstanbul’da da 5-1’lik skorlarla kazandı.

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'YE KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş, Süper Lig’de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11’ini kazanan, 9’unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002’deki randevuda yenildi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir’de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş’ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı. Göztepe, İzmir’de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6’sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4’ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.