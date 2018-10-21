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Göztepe - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.10.2018 18:15 | Son Güncelleme

Göztepe - Beşiktaş maçıyla Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının heyecanı devam ediyor. İzmir'de oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Bornova Stadı'ndaki Göztepe - Beşiktaş maçının tüm gelişmeleri haberimizde olacak. İşte Göztepe - Beşiktaş maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları...

Göztepe - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında önemli bir yere sahip olan Göztepe - Beşiktaş maçı, büyük heyecana sahne olacak. Göztepe - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ;

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Milli maç arasına 8. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano Correia görev yapamayacak.

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul’a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic’in durumuna maç saatinde karar verilecek.

VIDA CEZALI

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

49. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24’ünü Beşiktaş, 8’ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş’ın, Göztepe’ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir’de 3-1, İstanbul’da da 5-1’lik skorlarla kazandı.

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'YE KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş, Süper Lig’de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11’ini kazanan, 9’unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002’deki randevuda yenildi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir’de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş’ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı. Göztepe, İzmir’de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6’sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4’ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

göztepe - beşiktaş

SON 10 MAÇTA GOL YAĞMURU

İki takım arasında Süper Lig’de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir’de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 7-3 kazandığı maçta filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 48 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Beşiktaş

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