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CANLI | Göztepe-Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2020 18:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Göztepe-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili detaylar ve canlı anlatım haberimizde...

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

YEDEKLER: Megyeri, Burekovic, Gassama, Titi, Kubilay, Mossoro, Obinna, Efe, Burak, Cherif

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Novak, Sadık, Tolga, Mert Hakan, Ferdi, Thiam, Sinan, Ademi, Cisse

ESKİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Göztepe’de Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe’ye karşı görev alamayacak.

Fenerbahçe’de ise Gökhan Gönül, Perotti, Rodrigues, Ömer Faruk Beyaz ve Dirar yok.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
F7 maca cıkmaması lazım nasıl olsa nihat işi bagladı alo serdar tatlı ben emre kardeşin
Alooo serdar tatlı ben emre kardeşin
MHK TFFB NE YAPAR EDER ŞİKEBAHÇEYİ KAZANDIRIR
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