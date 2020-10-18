CANLI | Göztepe-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili detaylar ve canlı anlatım haberimizde...
Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown
YEDEKLER: Megyeri, Burekovic, Gassama, Titi, Kubilay, Mossoro, Obinna, Efe, Burak, Cherif
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Harun, Novak, Sadık, Tolga, Mert Hakan, Ferdi, Thiam, Sinan, Ademi, Cisse
Göztepe’de Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe’ye karşı görev alamayacak.
Fenerbahçe’de ise Gökhan Gönül, Perotti, Rodrigues, Ömer Faruk Beyaz ve Dirar yok.
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