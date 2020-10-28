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Canlı halini hiç görmemişlerdi! Ölüsünü görünce şaşkına döndüler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Mağara Köyü'nde telef olmuş bir vaşak yavrusu bulundu. Daha önce hiç görmedikleri hayvanın ölüsüyle karşılaşan bölge sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Canlı halini hiç görmemişlerdi! Ölüsünü görünce şaşkına döndüler

Sivas'ın Gürün ilçesine uzaklığı 49 kilometre olan Mağara Köyü'nde, telef olan yavru köydeki mağaraların çevresinde gezinen köylüler tarafından bulundu. Daha önce hiç vaşakla karşılaşmayan köylüler, ölüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köy muhtarı durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi ekiplerine bildirdi. Annesi bilinçsiz avcılar tarafından öldürüldüğü düşünülen vaşak yavrusunun açlıktan ölmüş olabileceği düşünülüyor.

'BURADA İLK DEFA GÖRÜLDÜ, ONDA DA ÖLÜSÜNE RASTLADIK'

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Mağara köyü Muhtarı Ahmet Koç, vaşağın köyde ilk defa görüldüğünü onda da ölüsüne rastladıklarını ifade ederek, “Bizim buralarda sık görülmeyen daha ilk defa gördük vaşak yavrusu. Nesli tükenmekte olan bir hayvan ama nerden nasıl gelmiş bilmiyoruz. 3-4 gün olmuş öleli. Burada ilk defa görülmüş onda da ölüsüne rastladık. Canlısını gören yoktur. Nasıl ölmüş bilemiyorum, köpekler mi boğmuş ya da hastalanmış mı bilemiyoruz” dedi.

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İHA

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