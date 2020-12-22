CANLI | Hatayspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise çıktığı 13 maçta 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Hatayspor'da Gökhan Karadeniz cezalı durumda olduğu için maçta yer alamayacak. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in yanı sıra hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

