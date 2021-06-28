Canlı hayvan taşımacılığını yasaklama girişimi

Almanya, Hollanda ve Lüksemburg, Avrupa Birliği’nden (AB) üçüncü ülkelere uzun mesafe canlı hayvan taşımacılığını yasaklayan bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Üç ülkenin ortak belgesinde, bu tür yolculuklarda hayvan dostu koşulların sağlanmasının genellikle mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Lüksemburg’da AB'ye üye ülkelerin tarım bakanlarıyla bir araya gelen Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner, "deniz veya kara yolu fark etmeksizin bu tür uzun mesafe hayvan taşımacılığını yasaklamak istediklerini" söyleyerek, "Hayvanların çektiği bu acıya son vermek istiyoruz" diye konuştu. Alman Bakan, yasağın kimi noktalarda delinmesinin önüne geçmek için düzenlemenin AB çapında uygulanmasının önemini vurguladı.

Canlı hayvan yerine hayvan eti taşınsın önerisi

Üç ülkenin öngördüğü düzenlemede, her yıl milyonlarca canlı hayvanın AB’den Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya ya da Asya’ya götürüldüğü belirtilerek, "En büyük problemlerden birinin aşırı yüksek ya da aşırı düşük sıcaklıklar ve uzun bekleme süreleri" olduğu ifade edildi.

Belgede, hayvanların korunmasına yönelik mevcut AB düzenlemelerinin ise genellikle Birlik dışında uygulanamadığına dikkat çekilerek, daha sıkı düzenlemelerin dahi, üçüncü ülkelerde ya da açık denizde kurallara uyulduğunun garantisi olamayacağı belirtilerek, bu ülkelerde karşılaşılan sorunların da genellikle çıkış ülkesine bildirilmediği kaydedildi.

Bu nedenleri öne sürerek, canlı hayvan taşımacılığının AB çapında yasaklanmasını isteyen üç üye ülke, bunun yerine cansız hayvanların etlerinin diğer ülkelere gönderilmesini öngörüyor.

AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

