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Canlı heykel olup 24 saat boyunca asker selamı verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:20 | Son Güncelleme

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı’nda şehit düşen askerler için 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyerek asker selamı verecek.Mimus Performans Sanatları’nın kurucu üyesi 26 yaşındaki Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı’nda şehit düşen askerler için canlı heykel performansı sergileyerek dünya rekoru kırma hazırlıklarını tamamladı.

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı’nda şehit düşen askerler için 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyerek asker selamı verecek.
Mimus Performans Sanatları’nın kurucu üyesi 26 yaşındaki Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı’nda şehit düşen askerler için canlı heykel performansı sergileyerek dünya rekoru kırma hazırlıklarını tamamladı. Gündoğdu Meydanı’nda saat 19.00’dan itibaren asker selamı vermeye başlayan İşçi, 29 Ekim Salı günü saat 19.00’a kadar belli aralıklarla asker selamı vermeye devam edecek. Türk bayrağı da açan İşçi, bu süre zarfında bulunduğu yerden hiç ayrılmayacak. Genç sanatçı, İzmirlileri de Gündoğdu Meydanı’na davet etti.

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