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"Canlı heykel"den asker selamıyla rekor denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:03 | Son Güncelleme

İzmir'de Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçısı Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşen askerler için sergilediği "Asker selamlı" canlı heykel performansı ile dünya rekor kırmayı hedefliyor

İZMİR (AA) - Performans sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşen askerler için İzmir'de "Asker selamlı" canlı heykel performansı ile dünya rekoru kırmak istiyor.

Asker kamuflajı ve Türk bayrağıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'na gelen Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçısı 26 yaşındaki İşçi, saat 19.00'da başlattığı performansı yarın aynı saate kadar sürdürecek.

Belli aralıklarla asker selamı verecek genç sanatçı, 24 saat boyunca yerinden ayrılmayarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Performans öncesi gazetecilere açıklama yapan Yunus İşçi, böylesine anlamlı bir günde böylesine güzel bir çalışmayı gerçekleştireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Atölye üyesi Sezen Gürkök ise atölyenin kurucularından Yunus İşçi'nin askerlere destek vermek ve dünya rekoru kırmak için böyle bir performans göstereceğini söyledi.

Bu anlamda daha önceki rekorun 15 saat olduğunu ifade eden Gürkök, şöyle konuştu:

"Yunus bugün 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek. Bu bir dünya rekoru denemesi olacak. Birçok canlı heykel bunu denedi fakat başarılı olmadı. Şu anda Yunus İşçi bunu başarmak istiyor. Biz de arkadaşları olarak onun arkasındayız. Bu sürede sadece su ihtiyacı olacaktır, o zaman kendisi bizleri bir şekilde uyaracak ve biz de ona su içireceğiz. İzmir halkı bizim en büyük motivasyonumuz, bu anlamda onları Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz."

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