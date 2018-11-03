Başakşehir - Beşiktaş | CANLI YAYIN

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR DAKİKA 2: Başakşehir atağında sağ kanattan Caiçara'nın sert şutu üstten auta gitti. DAKİKA 3: Beşiktaş atağında Lens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı. DAKİKA 6: Başakşehir'in golü VAR'a takıldı. Visca ile gelişen Başakşehir atağında ceza sahasında Elia düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya ofsayta hükmetti. DAKİKA 18: Sağ kanattan kullanılan kornerde Epueranu'nun vuruşu kaleci Karius'un bakışları arasında ağlara gitti ve Başakşehir 1-0 öne geçti. DAKİKA 26: Kaleci Mert Günok'un kısa düşen pasını alan Babel ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti. DAKİKA 38: Elia'nın sağ kanada gönderdiği uzun pasta topla buluşan Visca'nın şutu dışarı gitti. DAKİKA 41: Lens'in şutunda top savunmadan sekip kornere gitti.

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA TEK GALİBİYET Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda galip gelmekte en çok zorlandığı Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi maçtan sadece birini kazanabildi. İki takım, Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde 7’si Atatürk Olimpiyat, 4’ü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10’u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5’ini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE 52 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik. Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor'a karşı almıştı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR DÖNDÜ

Sakatlıkları geçen Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic, oynayacak duruma geldi. Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olan Ricardo Quaresma ise sarı kart cezalısı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten Jermain Lens ise karşılaşmada görev alabilecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre de oynayamayacak. Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GÖZLER LOVE İLE MUSTAFA PEKTEMEK'İN ÜSTÜNDE

Siyah-beyazlı ekipte gözler, Çaykur Rizespor maçında attıkları gollerle iyi bir performans sergileyen Vagner Love ile Mustafa Pektemek’in üstünde olacak. Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandırabilen Vagner Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı. Beşiktaş’taki uzun süreli ilk 11 hasretini Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede iki gol birden atan Mustafa Pektemek ise yarınki mücadelede formunu sürdürmeye çalışacak.

