Beşiktaş - Kayserispor CANLI YAYIN

Süper Lig'de 32 haftanın perdesi Beşiktaş-Kayserispor maçıyla kapanıyor. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları... MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 4: Babel'in vuruşunda top defanstan döndü, Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak karar "devam" oldu.

DAKİKA 10: Vagner Love ile tek pas yaparak rakip ceza alanına girmek isteyen Talisca, hakemle çarpışınca yerde kaldı.

DAKİKA 12: Babel solda topu aldı. Ortasını yaptı. İçerde boş kalan Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Lung'ta kaldı.

DAKİKA 15: Savunma arkasına atılan topta Fabri, çok kritik bir müdahaleyle Umut'tan önce araya girerek mutlak bir golü önledi.

DAKİKA 18: Quaresma'nın uzak mesafeden şutunda Lung topu kornere tokatladı.

DAKİKA 20: Beşiktaş'ta sarı kart gören Dusko Tosic cezalı duruma düştü. Tosic, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

DAKİKA 22: Talisca'nın frikikte mükemmel vuruşunu Lung aynı şekilde kurtardı ve gole izin vermedi. Dönen topu Tosic tamamlamak istedi, Kayserispor file bekçisi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 31: Quaresma'nın enfes "rabona" ortasında Tosic arka direkte kafayı vurdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 39: Orta sahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Mendes, çaprazdan kötü bir vuruş yaptı ve top auta gitti.

DAKİKA 45: Babel'in pasında ceza sahası önünde topu alan Adriano, sağ ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı ve Beşiktaş adına skoru 2-0'a getirdi.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.00

HAKEM: Barış Şimşek

YAYIN: BeIN SPORTS 1 BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Lens, Oğuzhan, Gökhan Töre, Larin, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Badji, Mendes, Boldrin, Deniz, Umut Bulut

YEDEKLER: Vedat, Gyan, Levent, Güray Vural, Kravets, Erdal, Erkan, Amorim

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda yenmesinin ardından bir maç eksiği ile zirvenin 7 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'u yenerek puan farkını 4'e düşürmek amacında. Kayserispor'a karşı alınacak galibiyet Beşiktaş'ı hem matematiksel olarak şampiyonluk yarışının içinde tutacak hem de şampiyon olamasa bile Şampiyonlar Ligine katılma iddiasını devam ettirecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi için de Kayserispor maçıyla birlikte son iki maçını da kazanması ve önündeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi gerekiyor.

KADRODA SÜRPRİZ YOK

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonun kapatan Caner Erkin'e Galatasaray maçında Negredo ve Pepe'nin eklenmesiyle eksik futbolcu sayısı 3'e çıkmıştı. Diğer yandan 3 haftadır sakat olan Atiba'nın da oynayacak seviyede olmaması Şenol Güneş'i kadro derinliği açısında sıkıntıya sokan faktörler oldu. Güneş, sahaya çıkartacağı 11'de sorun yaşamamasına rağmen yedek kulübesinde fazla şans vermediği Mustafa Pektemek ve Cyle Larin ile beraber Oğuzhan Özyakup ,Necip Uysal ve Jeremain Lens ve Gökhan Töre yer aldı. Pepe'nin yokluğunu Vida ile dolduran tecrübeli teknik adam, defansı sağ bekte Gökhan Gönül, stoperde Tosic -Vida ikilisi ve sol bekte Adriano'dan kurdu. Atiba'nın yokluğunda 3 maçtır orta sahada oynayan Medel'in yanında yer alan isim ise yine Tolgay Arslan oldu. Hücum üçlüsünde Quaresma, Talisca, Babel'den vazgeçmeyen Şenol Güneş, sezonu kapatan Negredo'nun yerine santrafor olarak Vagner Love'u sahaya sürdü. ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. LİG MAÇI

Teknik direktör Şenol Güneş Kayserispor mücadelesi ile Beşiktaş'taki 3'üncü sezonunda 100'üncü lig maçına çıktı. 99 karşılaşmada 66 galibiyet alan Güneş, 13 karşılaşmada mağlup olurken 20 maçtan da beraberlikle ayrıldı ve 2 şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile beraber Vodafone Park Stadı açıldığından bu yana da iç sahada mağlubiyet görmedi. Vodafone Park'ta 36'ncı iç saha maçına çıkacak olan Güneş ve öğrencileri 35 maçta 28 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın toplam iç saha yenilmezlik serisi ise 42 maç...

2 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kayserispor karşısında 3 sarı kart ile çıkacak olan Tosic ve Quaresma bu akşam yine sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçında takımını yalnız bırakacak. TOSIC CEZASINI KUPA MAÇINDA ÇEKMİŞ SAYILDI

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alan Dusko Tosic, cezasını tamamladı. Sırp oyuncu siyah beyazlıların çıkmadığı ve hükmen mağlup sayıldığı kupadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı sayıldığı için Kayserispor’a karşı forma giyebilecek. BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş-Kayserispor maçı oynanıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'deki maç Beinsports 1'den canlı yayınlanıyor. Beşiktaş-Kayserispor maçını Barış Şimşek yönetiyor. Barış Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Metin yapıyor. BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Beşiktaş, bu maçlarda rakibine 13-8'lik üstünük kurdu. İki takımın ligde oynadığı son iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 42 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.

Beşiktaş, Kayserispor'a ligde evinde dört maçtır kaybetmiyor. Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanındaki son galibiyeti Ekim 2011'de gelmişti. Kayserispor ligdeki son altı maçının beşini kaybetti. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından Bursaspor ile birlikte en az puan toplayan takımlar sıralamasında ikinciliği paylaşıyor. Kayserispor aynı zamanda ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım. Beşiktaş ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin ikinci yarısında en fazla gol atan üçüncü takım. Kayserispor ligdeki son beş deplasman maçını da kaybetti. Bu Karabükspor'un ardından ligde devam eden en uzun ikinci deplasman yenilgi serisi. Kayserispor, Süper Lig'de en son arka arkaya altı deplasman maçını kaybettiği sezonda küme düşmüştü. Bu maçta bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci takım ile, en az buluşan ikinci takım karşılaşacak. Beşiktaş bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri. Kayserispor ise bu alanda Bursaspor'un (106) ardından ligin en kötü ikinci takımı. Beşiktaş bu sezon ligde yedekten oyuna giren oyuncularında en fazla gol katkısı alan takım.