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CANLI | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt! "Benimle ilk iletişime geçen kişi..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 14:11
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Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho, ilk basın toplantısını düzenliyor. Portekizli hocanın toplantısını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt! "Benimle ilk iletişime geçen kişi..."

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho resmi imzayı atmasının ardından ilk basın toplantısını düzenliyor.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yarın (3 Haziran 2024) saat 14.00’te 1907 tribünününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak." ifadelerine yer verilmişti. Mourinho'nun merakla beklenen basın toplantısı 14.00 itibarıyla başladı.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR"

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İlk olarak mikrofonu alan başkan Ali Koç "Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim." dedi.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

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"Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?"

Ali Koç: "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

Jose Mourinho ise Ali Koç'un sözlerinin ardından "Başkanın sözlerine katılıyorum. Stada gelen ve olayı televizyonda izleyerek kutlayan taraftarlarımıza teşekkürler. Ben ortada oturuyorum ama başkanla şaka yaptım, onun ortada oturması konusunda... Eskiden 'Ben Mourinho' söylemim vardı, şimdi ise 'Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm' diyorum." diye konuştu.

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

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"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim."

"İLK İLETİŞİME GEÇEN BRANCO"

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Portekizli teknik adam, sözlerine, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil." ifadeleriyle devam etti.

"AZİZ YILDIRIM'DAN ONAY ALMADIM"

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Mourinho, "Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım! Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım." şeklinde konuştu.

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