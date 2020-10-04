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CANLI | Kasımpaşa-Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2020 18:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Kasımpaşa-Galatasaray

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Hodzic, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Alan Lima, Jeanvier, Hadadi, Aytaç, Hadergjonaj

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne

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