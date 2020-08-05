CANLI | Kopenhag-Başakşehir

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.
Eşleşmenin ilk ayağını Başakşehir, İstanbul'da 1-0 kazanmıştı. 19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı ise koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Parken Stadı'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
KOPENHAG: Johnsson, Boilesen, Bjelland, Nelsson, Varela, Zeca, Mudrazija, Biel, Falk, Kaufmann, Wind
YEDEKLER: Grytebust, Bengtsson, Papagiannopoulos, Stage, Daramy, Bartolec, Oviedo
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Demba Ba
YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Gulbrandsen, Elia, Aziz Behich, Ponck, Uğur, Berkay, Emre Kaplan, Gökhan İnler, Aleksic
Arda Turan Galatasaray'da
Tolga Ciğerci ‘feda’ dedi
Rangers'tan forvet hattına takviye
Milli yıldızın transferi resmen açıklandı
Beinsports iptal nasıl yapılır?
Merih F.Bahçe'deyken olan diyalog
Trabzonspor'un değerinde artış
Muslera'dan Galatasaray'a transfer
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku
Beşiktaş ve F.Bahçe, yıldız golcü için karşı karşıya
Abdulkadir Parmak evlendi
İşte halı sahalarda uygulanacak kurallar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum