CANLI | Kopenhag-Başakşehir

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Eşleşmenin ilk ayağını Başakşehir, İstanbul'da 1-0 kazanmıştı. 19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı ise koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Parken Stadı'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

KOPENHAG: Johnsson, Boilesen, Bjelland, Nelsson, Varela, Zeca, Mudrazija, Biel, Falk, Kaufmann, Wind

YEDEKLER: Grytebust, Bengtsson, Papagiannopoulos, Stage, Daramy, Bartolec, Oviedo

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Demba Ba

YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Gulbrandsen, Elia, Aziz Behich, Ponck, Uğur, Berkay, Emre Kaplan, Gökhan İnler, Aleksic

