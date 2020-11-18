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CANLI | Macaristan-Türkiye

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.11.2020 21:25 | Son Güncelleme

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında bu akşam deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı takımın Rusya'yı mağlup etmesi, Macaristan ile Sırbistan'ın da berabere kalması grupta işleri karıştırdı. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Macaristan-Türkiye

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 22.45'te bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Macaristan'ın 11'i: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

Milli Takım'ın 11'i: Mert Günok - Nazım Sangare, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner Erkin - Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir - İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Cenk Tosun

NASIL GRUPTAN ÇIKARIZ?

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor. Milli takımın ikili averajda Rusya'ya karşı üstünlüğü (1-1 ve 3-2) bulunuyor.

Bunun yanı sıra milli takımın C Ligi'ne düşme ihtimali de söz konusu. Macaristan'a yenilmemiz ve Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi durumunda Sırplarla 6 puanda buluşacağız.

Sırbistan'la içeride 2-2, deplasmanda 0-0 berabere kalan milliler ikili averajı kaptırmış durumda. Bu senaryoda Türkiye grubu son sırada bitirecek ve C Ligi'ne düşecek. Macaristan'da alınacak bir puan ise bizi B Ligi'nde tutacak.

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