CANLI | Macaristan-Türkiye

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Maçın canlı anlatımı saat 22.45'te bu sayfada olacak.
Macaristan'ın 11'i: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
Milli Takım'ın 11'i: Mert Günok - Nazım Sangare, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner Erkin - Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir - İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Cenk Tosun
Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor. Milli takımın ikili averajda Rusya'ya karşı üstünlüğü (1-1 ve 3-2) bulunuyor.
Bunun yanı sıra milli takımın C Ligi'ne düşme ihtimali de söz konusu. Macaristan'a yenilmemiz ve Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi durumunda Sırplarla 6 puanda buluşacağız.
Sırbistan'la içeride 2-2, deplasmanda 0-0 berabere kalan milliler ikili averajı kaptırmış durumda. Bu senaryoda Türkiye grubu son sırada bitirecek ve C Ligi'ne düşecek. Macaristan'da alınacak bir puan ise bizi B Ligi'nde tutacak.
Galatasaray'a UEFA'dan ceza geldi!
Gündemi sarsacak iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü...
''Galatasaray'dan teklif geldi''
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı konuştu
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Avcı'nın önceliği savunma ve bütünlük
Sergen Yalçın: Caner'in takımda kalmasını istemiyordum
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Abdullah Avcı: Klopp bile yapamadı!
Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum