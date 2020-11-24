CANLI | Manchester United-Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir, bu akşam İngiliz ekibi Manchester United deplasmanına çıkıyor.
Maçın canlı anlatımı saat 23.00'te bu sayfada olacak.
Manchester United 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani
Başakşehir 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba
Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde sakatlıkları süren Junior Caiçara, Mehmet Topal ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Danijel Aleksic ise İngiltere'ye götürülmedi.
İngiliz devinde ise sakatlıkları süren Luka Shaw ve Phil Jones'un yanı sıra karantinada olan Jesse Lingard bu maçta görev alamayacak.
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