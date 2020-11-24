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CANLI | Manchester United-Başakşehir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.11.2020 21:55 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubunda temsilcimiz Başakşehir, İngiliz devi Manchester United’a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Manchester United-Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir, bu akşam İngiliz ekibi Manchester United deplasmanına çıkıyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 23.00'te bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU!

Manchester United 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

Başakşehir 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde sakatlıkları süren Junior Caiçara, Mehmet Topal ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Danijel Aleksic ise İngiltere'ye götürülmedi.

MANU'DA 3 EKSİK

İngiliz devinde ise sakatlıkları süren Luka Shaw ve Phil Jones'un yanı sıra karantinada olan Jesse Lingard bu maçta görev alamayacak.

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