Kırklareli’de canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördek bulundu.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hafta boyu yapılan denetimler sırasında canlı mühre olarak kullanılan toplam 22 adet yaban ördeğine el konuldu. Şube Müdürlüğü tarafından müşahede altında tutulan ördekler tedavileri tamamlandığında doğal ortamlarına bırakılacak.

