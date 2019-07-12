Canlı müzik eşliğinde havuzda serinlik

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde aşırı sıcak ve nemden bunalanlar geceleri de havuzlara akın ederek canlı müzik eşliğinde serinliyor. Tarsus Belediyesi bünyesinde yer alan Su Parkı, bu sezon öğrenci ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yapılan düzenlemeler ile kalitesi yükseltilerek hizmet vermeye devam eden Su Parkı'nda vatandaşlar, tesislere gelerek yüzme havuzu ve tesis içerisindeki kafeteryadan faydalanıyor. Su Parkı ayrıca, haftada bir gün perşembe akşamları canlı müzik eşliğinde ailelere hizmet vermeye başladı. Etkinliğin ilk gününde kimi aileler canlı müzik dinlemenin keyfini yaşarken, kimisi de sıcak yaz gecesinde havuzun serin suyunda doyasıya eğlendi. Tarsus Su Parkı Müdürü Gani Nazlıgül, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren her perşembe akşamı havuzumuz ailelerimize açık olacak, tabi kafeteryamız da açık ve bu akşama özel canlı müzik de yapacağız. İnsanlarımız serinliyorlar, eğleniyorlar biz de bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

