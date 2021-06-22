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Canlı müzik yasağı hakkında neler biliniyor?

22.06.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgını kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin gevşetildiğini duyurdu. Erdoğan, canlı müzik kısıtlamasına ilişkin alınan kararı ise "Müzik kısıtlamasını da 24.00'e çekiyoruz" sözleriyle açıkladı. Ancak ardından sarf ettiği, "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleri ise başta müzisyenler olmak üzere muhalefetin ve müzikseverlerin tepkisini topladı.

Canlı müzik yasağı hakkında neler biliniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgını kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin gevşetildiğini duyurdu. Erdoğan, canlı müzik kısıtlamasına ilişkin alınan kararı ise "Müzik kısıtlamasını da 24.00'e çekiyoruz" sözleriyle açıkladı.

Ancak ardından sarf ettiği, "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleri ise başta müzisyenler olmak üzere muhalefetin ve müzikseverlerin tepkisini topladı.

Erdoğan'ın Dünya Müzik Günü'nde tepki toplayan bu sözleri canlı müziğin yasaklanıp yasaklanmadığına ya da mevcut yasağın kaldırılıp kaldırılmadığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Canlı müzik yasağı ilk olarak salgının başlarında 30 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi mekanlarda getirilmişti.

Bu genelgeyi 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 8591 sayılı genelge ile 21 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 21153 sayılı genelge takip etmiş ve canlı müzik yasağı yinelenmişti.

3 Mart 2021 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde "Kontrollü Normalleşme Süreci İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" başlığıyla yayımlanan sayfada da canlı müzik yasağının devam edeceği hatırlatılmış ve "restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir" denmişti.

Öte yandan ülke çapında düzenlenen bazı protesto gösterilerinde ve siyasi parti organizasyonlarında canlı müzik performanları sahnelenebilmişti. Az sayıda da açıkhava konserlerine pandemi esnasında izin verilmişti.

Müzisyen Kalben, 19 Haziran'da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eylemde sahne almıştı.

Müzik sektöründen pek çok insan da daha önce canlı müzik yasağının olmasını eleştiriyor ve yasağın gevşetilmesi, belli kurallara tabi olmak üzere dahi olsa canlı müziğe izin verilmesi gerektiğini belirtiyordu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen de, Pazartesi akşamı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda söz konusu kararın sektör için olumlu anlam ifade ettiğini aktardı ancak Erdoğan'ın üslubunu eleştirdi.

https://twitter.com/burhansesen/status/1407047080938463234

Ancak Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin herhangi bir İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanmadı. Yani Erdoğan'ın bahettiği canlı müziğe saat 24.00'e kadar izin verilmesi hangi şartlar altında sağlanacak ve hangi mekanları kapsayacak belli değil.

Öte yandan Şeşen gibi müzik sektöründen çok sayıda kişi ve muhalefet partileri de Erdoğan'ın "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözlerini eleştirdi.

Çok sayıda müzisyen Twitter'da #kusurabakıyoruz etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Etiket kısa süre içinde Twitter Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.

https://twitter.com/agackakandir/status/1407020313402134530

https://twitter.com/cemadrian/status/1407018625249251334

https://twitter.com/reddseyirdefter/status/1407019252561977349

https://twitter.com/GayeSuAkyol/status/1407028090484801537

https://twitter.com/AylinAsLIM/status/1407022729811922947

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