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CANLI | RB Leipzig-Başakşehir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.10.2020 21:02 | Son Güncelleme

Leipzig Başakşehir karşılaşması için nefesler tutuldu. Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | RB Leipzig-Başakşehir

Leipzig Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı ile iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olan turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 22.00'de bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

RB Leipzig'in ilk 11'i: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen.

Başakşehir'in 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Bolingoli, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.

DEPLASMANDA 16. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarında 16. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 15 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 15 maçta 17 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

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