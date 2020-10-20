CANLI | RB Leipzig-Başakşehir

Leipzig Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı ile iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olan turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor.
Maçın canlı anlatımı saat 22.00'de bu sayfada olacak.
RB Leipzig'in ilk 11'i: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen.
Başakşehir'in 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Bolingoli, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.
Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarında 16. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 15 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 15 maçta 17 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.
Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.
Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.
Galatasaray'a transfer müjdesi! Kadro dışı kaldı...
Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
''Şampiyon olursak statta gitar çalacağım''
Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku! Koltuk değnekleriyle çıktı...
F.Bahçeli eski yıldız koronavirüse yakalandı
Hakeme küfretmişti! F.Bahçeli yıldız ceza alacak mı?
Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Okuyucu Yorumları 0 yorum