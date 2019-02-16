HABER

Canlı 'reflektör'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda aracının patlayan lastiğini değiştiren sürücünün yanındaki akrabası yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyardı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda aracının patlayan lastiğini değiştiren sürücünün yanındaki akrabası yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyardı. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde ilerleyen aracın lastiği patladı. Sürücü yedek lastiği takmak için aracını sağa çekip durdurdu. Bu sırada sürücünün yanında bulunan akrabası da herhangi bir kaza yaşanmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücü patlayan lastiği değiştirirken, akrabası da yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı. Sağ şeritte gelen araçlara aldırmadan canını tehlikeye atan kişi, "Karadenizli taktiği, hem beyaz yanıyor hem de kırmızı yanıyor. Bu saatte beyaz daha dikkat çeker diye tercih ettim. Kendim Giresunluyum" dedi. Sürücü aracının yedek lastiğini değiştirdikten sonra akrabasıyla birlikte yola devam etti.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Berberler, pazar günü çalışabilecekBerberler, pazar günü çalışabilecek
AÜ Hastanesi'nde 10 saatte 5 organ nakliAÜ Hastanesi'nde 10 saatte 5 organ nakli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.