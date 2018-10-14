CANLI | Rusya - Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Rusya - Türkiye maçı öncesi millilerin hedefi, sahadan 3 puanla ayrılıp gruptaki 2. galibiyetini almak. İşte Rusya - Türkiye maçının tüm detayları...
RUSYA - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ
Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinsky, Zobnin, Kuzyaev, Ionov, Golovin, Dzyuba
Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 17: Hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fedor Kudryashov topu uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 17: Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın kafa vuruşunda Sinan Bolat topa hakim olmayı başardı.
Dakika 20: Rusya, Roman Neustadter'in golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksandr Golovin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte Georgi Dzhikia'nın topu göğsüyle düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top sol kale direğinden geri geldi. Dönen topu önünde bulan Roman Neustadter'in kale ağzında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Dakika 33: Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği etkili şutunda Guilherme Marinato son anda topu kornere çeldi.
564. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugün deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü hafta maçıyla 564. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 268'i özel 563 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 563 karşılaşmanın 483'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 563 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 15. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına Rusya karşısında çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.
Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 8'i özel 14 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.
2018'DEKİ ÜÇÜNCÜ RESMİ MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 2 resmi maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde de 4 gol gördü.
2018 yılında oynadığı maçlarda toplam 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.
Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Milliler, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.
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