CANLI | Sırbistan-Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden ve turnuvaya kötü başlayan milliler, Sırbistan'ı devirip yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
İlk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. 5. dakikada sağ kanattan yapılan orta arka direkte Kostic'in önünde kaldı. Sırp futbolcunun şutu, yan ağlarda kaldı.
19' Ozan Tufan'ın 32-33 metrelik mesafeden çektiği sert şutunu Rajkovic güçlükle kornere çeldi.
Sırbistan'da sakatlananan Lazovic, 28. dakikada yerini Gacinovic'e bıraktı.
dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu, auta çıktı.
İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
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Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal
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