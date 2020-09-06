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CANLI | Sırbistan-Türkiye

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.09.2020 21:59 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar B Ligi ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Takımımız, 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'la karşılaşıyor. Macaristan karşısındaki beklenmedik mağlubiyet alan Milli Takım, Sırbistan'ı devirip yeni bir sayfa açmak istiyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Sırbistan-Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden ve turnuvaya kötü başlayan milliler, Sırbistan'ı devirip yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

CANLI ANLATIM

İlk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. 5. dakikada sağ kanattan yapılan orta arka direkte Kostic'in önünde kaldı. Sırp futbolcunun şutu, yan ağlarda kaldı.

  1. dakikada Ozan Kabak'ın orta sahada yaptığı pas hatası sonrası top İsviçre'ye geçti. Hızlı hücuma çıkan Kostic'i Ozan Tufan durdurdu.

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  1. dakikada Enes Ünal, Kolarov'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Milli Takımımız, serbest vuruş kazandı. Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşu auta gitti.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

  1. dakikada tehlikeli geldi. Kenan Karaman, Sırbistan yarı sahasında kaptığı topu Orkun Kökçü'ye gönderdi. Genç futbolcunun sert şutu, Maksimovic'in kafasından kornere çıktı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Mahmut, arka direğe pasını gönderdi. Ozan Kabak'ın uçan kafası, direğin hemen yanından auta çıktı.

19' Ozan Tufan'ın 32-33 metrelik mesafeden çektiği sert şutunu Rajkovic güçlükle kornere çeldi.

Sırbistan'da sakatlananan Lazovic, 28. dakikada yerini Gacinovic'e bıraktı.

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  1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu, auta çıktı.

  2. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya hiçbir takım arkadaşı dokunamadı ve Sırbistan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

ŞANS YANIMIZDA

  1. dakikada savundan çıkmak isteyen Milli Takımımızda Çağlar'ın hatası sonrası top Tadic'in önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu, zaman kaybetmeden pasını Mitrovic'e aktardı. 25 yaşındaki forvetin şutu Mert'e de çarptı ve kornere çıktı.

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İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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İLK 11'LER

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

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