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CANLI | Sivasspor-Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 18:03 | Son Güncelleme

Sivasspor Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı takım için kritik önem arz ediyor. 13 puanla üçüncü sırada konumlanan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde galibiyet alarak moral toplayan Sivasspor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Sivasspor-Galatasaray

Sivasspor Galatasaray maçı, Süper Lig'in 8'inci haftasında her iki takım için de önemli bir yere sahip olacak. 6 maçta 8 puan toplayarak 14'üncü sırada yer alan Sivasspor, 13 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray'ı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

Galatasaray 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel

FALCAO KADRODA YOK

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Hafta içinde idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı forma giymeyecek. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü Sivas'a götürülmedi.

FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

29. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

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İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.
Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.

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