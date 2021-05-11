Canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Kaza saat 10.30 sıralarında Kula-Eşme Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan yola çıkıp Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen idaresindeki canlı tavuk yüklü TIR, Şeritli Mahallesi civarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan TIR yan yatarak sürüklenirken, TIR'ın kasasında bulunan canlı tavuk kasaları da yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

