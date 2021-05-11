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Canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

11.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde canlı tavuk yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yolun bir kısmı kapanırken, kasaların içerisinde bulunan canlı tavuklar da yola savruldu. Kazada TIR sürücüsü şans eseri yara almazken, yüzlerce tavuk telef oldu.

Canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Kaza saat 10.30 sıralarında Kula-Eşme Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan yola çıkıp Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen idaresindeki canlı tavuk yüklü TIR, Şeritli Mahallesi civarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan TIR yan yatarak sürüklenirken, TIR'ın kasasında bulunan canlı tavuk kasaları da yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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trafik kazası Manisa

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