HABER

Canlı tavuk yüklü TIR eve çarptı; uykudaki 2 çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı.

Canlı tavuk yüklü TIR eve çarptı; uykudaki 2 çocuk yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.
Kozan'ın Hacıbeyli mahallesi Taşlıhöyük mevkiinde sürücü Enes Ö. yönetimindeki 34 BUC 864 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki Remzi Özkur'a ait eve girdi. Evin duvarı yıkılırken, odada uyuyan Özkur'un çocukları Erkan (3) ile Mustafa Özkur (5) enkazın altında kaldı. Yaralanan çocuklar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İki kardeşin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, TIR'daki tavuklardan bin kadarı telef oldu. Evde de büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Canlı tavuk yüklü TIR eve çarptı; uykudaki 2 çocuk yaralandıCanlı tavuk yüklü TIR eve çarptı; uykudaki 2 çocuk yaralandıCanlı tavuk yüklü TIR eve çarptı; uykudaki 2 çocuk yaralandıCanlı tavuk yüklü TIR eve çarptı; uykudaki 2 çocuk yaralandı

PARTNERAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdıAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdı
Motorize trafik polisi yaptığı kazada yaralandıMotorize trafik polisi yaptığı kazada yaralandı
Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp, rehin aldılarIraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp, rehin aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.