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CANLI: TFF Başkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.07.2024 17:37
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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı seçimde 274 delege 7 sandıkta oy kullanılırken oy verme işlemi sona erdi. Haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI: TFF Başkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

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Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılıyor.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

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Seçimde sandıkların kurulmasının ardından oy verme işlemi başladı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı seçimde 274 delege 7 sandıkta oy kullanılırken oy verme işlemi sona erdi.

OY SAYIMI BAŞLADI

Gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından oy sayımı başladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan isimler ise şöyle:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen"

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