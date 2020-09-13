CANLI | Trabzonspor-Beşiktaş

2020-2021 sezonu Trabzonspor-Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Zorlu bir mücadeleye sahne olacak maçta iki takımda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM

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İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala; Atiba, Oğuzhan Özyakup; Hasic, Mensah, Boyd; Larin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet; Abdulkadir Parmak, Flavio; Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme; Ekuban

