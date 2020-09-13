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CANLI | Trabzonspor-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım, Trabzonspor ve Beşiktaş daha ilk haftada kozlarını paylaşıyor. İki tarafta da önemli eksikler olsa da tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Maç anlatımı haberimizde...

CANLI | Trabzonspor-Beşiktaş

2020-2021 sezonu Trabzonspor-Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Zorlu bir mücadeleye sahne olacak maçta iki takımda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM

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İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala; Atiba, Oğuzhan Özyakup; Hasic, Mensah, Boyd; Larin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet; Abdulkadir Parmak, Flavio; Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme; Ekuban

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