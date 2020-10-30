CANLI | Trabzonspor-Kasımpaşa

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım arasında ligde yapılan 22 maçın 10'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...
1' Karşılaşma başladı...
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Afobe
KASIMPAŞA: RAMAZAN, H.GJONAJ, TARKAN, SADIKU, HADDADI, TIRPAN, AYTAÇ, YUSUF, H.DINOVIC, HODZIC ,KOITA
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