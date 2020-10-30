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CANLI | Trabzonspor-Kasımpaşa

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.10.2020 19:07 | Son Güncelleme

2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7’nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Trabzonspor-Kasımpaşa

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım arasında ligde yapılan 22 maçın 10'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı...

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Afobe

KASIMPAŞA: RAMAZAN, H.GJONAJ, TARKAN, SADIKU, HADDADI, TIRPAN, AYTAÇ, YUSUF, H.DINOVIC, HODZIC ,KOITA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uyy uşaklarım yine mağlup olacaksınız da.....
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