CANLI | Tümosan Konyaspor - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2025
22 Ekim 2025'te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor, zorlu bir mücadelede Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir puan mücadelesi anlamına geliyor.
